Кому проще всего трудоустроиться по специальности в Приангарье

Служба исследований hh.ru в рамках ежеквартального анализа настроений соискателей в России и регионах страны выяснила, какие специалисты из Иркутской области по итогам 4 квартала 2023 года испытывали сложности с поиском работы по специальности, а какие, напротив, находили ее без особых проблем.

В целом по России сложности с поиском работы по своей профессии по итогам 4 квартала 2023 года испытывали 69% респондентов. Большинство опрошенных работников Иркутской области также оценили возможность найти работу по своей специальности как «очень сложно» (24%) или «скорее сложно» (39%), суммарно это 63% ответов. По сравнению с предыдущим кварталом доля таких ответов выросла в регионе на 2%.

Преимущественно проблемы с трудоустройством по профессии испытывают специалисты из сферы развлечений и медиа (84% из них), представители высшего и среднего менеджмента (80%), а также маркетологи, ИТ-специалисты и юристы (по 77%).

22% россиян находят работу по специальности без особых сложностей, в Иркутской области таких 22% (из них 2% выбрали вариант ответа «совсем не сложно», 20% – «скорее несложно»). Доля таких ответов в Приангарье уменьшилась на 5% по сравнению с предыдущими замерами, в 3 квартале 2023 года.

Среди тех, кто легко находит работу, соответствующую профессии: специалисты из сферы розничной торговли (38% среди них), ресторанно-гостиничного бизнеса (36%), строители (32%), менеджеры по продажам (31%), а также рабочий персонал и специалисты из сферы производства (по 29%).