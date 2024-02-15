Биткойн достиг отметки в 52 тыс. долларов

Некоторые трейдеры нацеливаются на уровень 64 тыс. долларов в ближайшие недели. Об этом пишет Coindesk.

В среду биткоин достиг отметки 52 тыс. долларов, превысив рыночную стоимость в 1 трлн долларов и оправившись от падения во вторник. ADA Cardano и dogecoin возглавили отскок альткоинов, опередив индекс CoinDesk20 на 4,7%. Эфир (ETH) также подорожал более чем на 5% до 2 750 долларов, что является самой высокой ценой с мая 2022 года.

«Рост на широком рынке произошел на фоне «бычьих» настроений вокруг биткоина, который продолжает расти. Трейдеры, торгующие опционами, делают ставки на то, что в ближайшие месяцы цена достигнет 75 тыс. Некоторые трейдеры нацелились на уровень 64 тыс. в ближайшие недели, так как спрос на спотовые биткоин-фонды (ETF) растет», – говорят эксперты портала.