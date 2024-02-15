Инфляция ускорилась — ЦБ может поднять ставку

В январе рост потребительских цен в России ускорился до 0,86% (консенсус-прогноз — 0,7%) после 0,73% в декабре и 1,11% в ноябре, свидетельствуют данные Росстата.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 7,44% с 7,42% в декабре и 7,48% в ноябре. Ожидалось значение показателя на уровне 7,3%. Средняя стоимость автомобильного бензина в январе выросла на 0,5%, дизельное топливо подорожало на 0,1%. С 6 по 12 февраля рост потребительских цен ускорился до 0,21% с отметки 0,16%, зафиксированной в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 12 февраля увеличилась до 7,38% с уровня 7,22%, достигнутого неделей ранее.

Первое в этом году заседание ЦБ по уровню ключевой ставки состоится в эту пятницу, 16 февраля.

– После новости о заметном снижении инфляционных ожиданий населения увеличилась вероятность, что ключевая ставка останется неизменной. Однако сегодняшняя статистика по инфляции не исключает еще одного ее повышения, но не столь существенного, как в предыдущие разы, – резюмируют эксперты БКС Мир инвестиций.