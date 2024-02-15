Сбер организует Форум предпринимателей в Усть-Куте 29 февраля

Сбер организует Форум предпринимателей «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации» в Усть-Куте 29 февраля.

Для участников и гостей подготовлена большая программа. В неё вошли две панельные дискуссии: «Вначале была идея» с предпринимателями из Иркутска, Братска и Усть-Кута и «Развитие городской среды. Какой бизнес нужен в Усть-Куте»; бизнес-практикум и интерактивная выставка от Сбера; выступления экспертов о том, как правильно подобрать локацию для открытия бизнеса и о продвижении личного бренда и бизнеса через масс-медиа. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка региональных франшиз.

Спикерами форума станут Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка; Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района; Евгений Кокшаров, глава Усть-Кутского муниципального образования; Ольга Харина, директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО «ИНК»; Диляра Окладникова, директор Центра «Мой Бизнес» и представители регионального бизнеса и СМИ.

Мероприятие пройдет при поддержке администраций Усть-Кута и Усть-Кутского района, Центра «Мой Бизнес», ООО «ИНК», журнала «Ирк.Собака.RU».

«Форум предпринимателей — одно из мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о реализации ESG-инициатив в Усть-Кутском районе. Соглашение было подписано на Международном Байкальском риск-форуме в 2022 году. Его заключили правительство Иркутской области, АО «ИНК-Капитал», ПАО Сбербанк и администрации города Усть-Кута и Усть-Кутского района. Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из основных тем соглашения. Приглашаем предпринимателей, которые хотят открыть и развивать бизнес в Усть-Куте, принять участие в форуме», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Форум пройдет по адресу г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, конференц-зал, 2 этаж. Начало мероприятия в 9:30. Сбор гостей в 9:00.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация по ссылке.