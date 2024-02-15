Крупнейший за Уралом завод по переработке ТКО построят в Ангарске

Мощность обработки ТКО составит 405 тыс. тонн в год, а мощностью утилизации – до 141 тыс. тонн в год. Объект разместят под Ангарском. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Комплекс станет крупнейшим за Уралом и позволит достичь 51% показателя по сортировке ТКО, 26% – по доле направленных на утилизацию ТКО. Соглашение о создании этого объекта было подписано в марте 2023 года между министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и регоператором «РТ НЭО». Концессионером выступает ППК «Региональный экологический оператор».

– В регионе ежегодно образуется около 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Из них к региональным операторам поступает 682 тысячи тонн, процент охвата населения услугой составляет 90%, – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что всего в регионе располагаются 25 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, из них полигоны в Черемхово и Слюдянке находятся на стадии оформления разрешительной документации. Это позволяет на данный момент обрабатывать 2,8% всех отходов, поступающих на объекты.