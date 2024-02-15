ПСБ запустил наличный обмен юаней в Иркутске

ПСБ расширил перечень валют, доступных к обмену в офисе банка в Иркутске. Дополнительно к валютным операциям с долларами и евро клиенты ПСБ могут совершать покупку и продажу наличных юаней. Желающие могут приобрести в иркутском офисе ПСБ большие суммы китайской валюты без предварительного заказа.

«Спрос на юани в нашей стране постоянно растет, появляется все больше финансовых инструментов, номинированных в китайской валюте. ПСБ активно расширяет линейку своих услуг, включая в нее продукты с юанями, чтобы дать клиентам больше возможностей как для инвестирования, так и для совершения стандартных финансовых операций. Сейчас мы видим потребность в операциях с китайскими деньгами со стороны туристов, которые едут в Китай или собираются обменять валюту после поездки. Учитывая территориальную близость Иркутска и Поднебесной, считаем это направление валютообмена очень перспективным для нашего региона», – отмечает Александр Логунов, вице-президент – региональный директор ПСБ в Иркутске.

Узнать актуальные курсы валют в ПСБ можно на сайте банка. Адрес пункта обмена валюты ПСБ: г. Иркутск, ул. Халтурина, 7.