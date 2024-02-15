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Недельные расходы россиян выросли за неделю на 13%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 5 по 11 февраля объем расходов на товары повседневного спроса в среднестатистической российской семье составил 7845,8 руб.

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Рост за неделю составил 885 руб. Индекс покупательской активности по итогам прошлой недели получил значение в 268,4%, увеличившись на 12,70%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем недельных расходов увеличился на 1873 руб. или на 31,4%.

«Последние три недели общие расходы прибавляли в объемах по чуть-чуть. А в начале февраля россияне ощутимо увеличили повседневные траты. Причем на фоне скромно растущего среднего недельного чека увеличение общих расходов свидетельствует о том, что потребители посещали большее количество торговых точек. Как мы писали ранее, рост размера среднего чека и общих расходов в начале месяца, скорее всего, обусловлен получением многими россиянами зарплаты. Появились средства для дополнительных покупок (тем два праздника приближаются) и в целом для осуществления ранее отложенных расходов», – комментируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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