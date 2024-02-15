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Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга выгодных вкладов на сумму от 350 тысяч рублей и сроком на 1 год, с возможностью онлайн-открытия. Исследование подготовлено порталом Bankiros.ru.

Участники в рейтинге ранжированы по доходности вкладов. При составлении рейтинга эксперты проанализировали февральские предложения российских банков, размещенные на Bankiros.ru. В список включены только те продукты, которые доступны для оформления онлайн. При выборе параметров учитывалась возможность капитализации по вкладу, обязательная минимальная сумма, а также возможность снять средства со вклада досрочно без полной потери накоплений.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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