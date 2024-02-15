ВТБ в Иркутске поучаствовал в акции добра

Сотрудники ВТБ поддержали проект «Добродомик», который недавно открылся в Иркутске. Банковские работники выступили в качестве волонтеров-официантов в кафе, где люди старшего возраста могут пообедать бесплатно, организовали сладкий стол и провели бесплатное обучение по финансовой безопасности для посетителей.

В акции приняли участие около 150 посетителей старшего возраста, которые внимательно отнеслись к обучению, задавали вопросы и делились своими примерами противодействия мошенническим звонкам. Для многих из них была полезна новая информация от экспертов банка, которая позволит уберечь свои средства от посягательств.

«Участие в таких проектах – это возможность быть полезными и дарить тепло и заботу тем, кто в них особенно нуждается. Живой отклик участников – подтверждение того, что эта поддержка сегодня необходима. Мы одними из первых предложили проекту «Добродомик» свое партнерское участие и решили, что будем проводить такие акции на регулярной основе», - рассказала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

По итогам 2023 года ВТБ обслуживает более четырех тысяч клиентов старшего возраста. Их число за год увеличилось на 6%.