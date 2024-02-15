Каждый второй соискатель в Иркутске отказывался от трудоустройства после успешно пройденного собеседования

Топ-3 причин отказа работодателям – неудобный график, низкая зарплата и наличие более выгодных предложений трудоустройства. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

54% иркутян хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Опыт отклонения джоб-оферов есть у 52% респондентов до 34 лет и 56% респондентов старше 35 лет. Горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц отказываются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше.

5 наиболее распространенных причин отклонения джоб-оферов – неудобный график (эту причину назвали 20% респондентов, которым доводилось отказываться от устройства на работу), низкая зарплата (19%), наличие более выгодных предложений от других компаний (16%), несоответствие обещаний вакансии реальности (13%) и удаленность работы от места проживания (12%).