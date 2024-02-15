Выходные в Иркутске будут холодными

В северных районах Иркутской области синоптики прогнозируют снижение температуры до -49°.

В Иркутске:

С 20:00 15 февраля до 20:00 16 февраля – облачно, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -11,-13°.

17 февраля переменная облачность, временами слабый снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью -25,-27°, днем -18,-20°.

18 февраля переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -31,-33°, днем -18,-20°.

Глава региона Игорь Кобзев поручил всем муниципалитетам, коммунальным и оперативным службам подготовиться к предстоящим холодам.