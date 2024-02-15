«Свой Вклад» – среди самых популярных вкладов января

Свой Вклад вошел в рейтинг самых популярных вкладов за январь 2024 года по версии портала «БанкИнформСервис».

Информационное агентство «БанкИнформСервис» составило рейтинг популярных вкладов и накопительных счетов по итогам первого месяца года. В топ-10 – Свой Вклад со ставкой до 17% годовых от Своего Банка.

Свой Вклад можно открыть на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет. Проценты по вкладу начисляются в конце каждого месяца. Свой Банк предлагает гибкие условия – пополнение вклада не влияет на снижение ставки. Минимальная сумма пополнения – 5 000 рублей.

Свой Вклад можно оформить онлайн в удобном приложении или интернет-банке, заявку можно заполнить буквально за пару минут. Свой Банк доставит карту с вкладом бесплатно.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно на сайте банка.