Свой Банк подвел итоги за январь 2024 года

Свой Банк подвел итоги работы за первый месяц 2024 года. В январе банк продемонстрировал рост по основным направлениям розничного и корпоративного бизнеса.

Приоритетным направлением деятельности в отчетном периоде, как и в прошлом году, оставалось кредитование физических и юридических лиц. Благодаря непрерывному росту объемов корпоративного и розничного кредитования на протяжении уже десяти месяцев кредитный портфель Своего Банка прибавил около 9% с начала года и составил 7,7 млрд рублей по состоянию на 1 февраля 2024 года.

Средства частных клиентов на депозитных и расчетных счетах также растут уже девятый месяц подряд, и их объем на 1 февраля составил 4,8 млрд рублей, что на 0,7 млрд (+17%) больше, чем по состоянию на начало 2024 года. Драйверами такого существенного роста выступили диджитал-процесс оформления депозита, расширение географии обслуживания клиентов, запуск продаж депозитов у партнеров-маркетплейсов, привлекательные ставки по вкладам Своего Банка для клиентов.

Среди розничных продуктов наибольший спрос пришелся на кредитные карты. Количество выданных в январе Своих Кредиток более чем в 2 раза превышает показатель декабря 2023 года. Число дебетовых карт, выпущенных в отчетном периоде, также показало уверенный рост – 22% (м/м).

«По итогам января мы наблюдаем стабильный рост показателей и отмечаем высокую активность наших клиентов на рынке как вкладов, так и кредитных продуктов. Учитывая текущую динамику, ожидаем увидеть дальнейшее укрепление финансовых результатов. Свой Банк регулярно расширяет продуктовую линейку, предлагая клиентам наиболее выгодные условия и удобство в обслуживании», — отмечает директор Департамента развития розничного бизнеса Своего Банка Никита Игнатенко.