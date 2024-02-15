Строительство школы спортивных единоборств, которую возводит РУСАЛ, завершается в Шелехове

Готовность здания – 95%.

Очередное выездное совещание на объекте провел директор Иркутского алюминиевого завода, совместно с мэром района и главой города. Артем Фоминых, Максим Модин и Алексей Тенигин проверили, как идет внутренняя отделка помещений. Строители переходят к покраске стен, подготовлена поверхность для наливных полов, в душевых укладывают плитку. Подрядчик работает по заявленному графику.

– Еженедельные совещания на объекте позволяют оперативно решать вопросы с подрядчиком, у строителей очень плотный график работы. На сегодняшний день наружная отделка завершена полностью, сейчас специалисты работают внутри здания – идет подготовка залов для тренировок, раздевалок, душевых, тренерских помещений, медпункта и зон отдыха, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Спортобъект в Шелехове строится благодаря основателю фонда «Вольное Дело» Олегу Дерипаска. Главная задача спортивной школы – обеспечить детям и молодежи полезный досуг, а также обеспечить жителям Шелехова не менее комфортные условия для жизни, чем в мегаполисах.

В Школе спортивных единоборств ежедневно смогут бесплатно тренироваться 400 человек, это дети от пяти до 18 лет. Здесь будут проходить занятия по дзюдо, самбо, вольной борьбе, карате, греко-римской борьбе, боксу и кикбоксингу.