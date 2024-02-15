Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за морозов

Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

По информации Иркутского УГМС, на период до 20 февраля прогнозируется изменчивая погода. 16 февраля местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15 – 18 метров в секунду, снег, метели, в южных районах местами сильный снег. В период с 17 по 20 февраля в регион будут поступать холодные воздушные массы, ожидается существенное понижение температуры воздуха.

Согласно указу, министерству жилищной политики и энергетики необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.