В Иркутской области в 2024 году планируют ввести не менее 1,25 млн квадратных метров жилья

Губернатор поставил задачу улучшить позиции региона по объему ввода жилья в СФО.

В Иркутской области в 2024 по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» поставлена задача возвести 1,25 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем планировалось в 2023 году (1,2 млн квадратных метров жилья).

Фактически регион перевыполнил планы – в 2023 году было введёно 1,49 млн. квадратных метров. Объем жилищного строительства приблизился к историческому максимуму 1989 года, когда было введёно 1,65 млн квадратных метров.

По итогам 2023 года Иркутская область вошла в тройку лидеров в СФО и готова улучшить эти позиции в 2024.

– Мы видим, как активно застраивается сельская местность. В лидерах по-прежнему Иркутский, Шелеховский и Усольский районы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу улучшить позиции региона по объему ввода жилья. Для исполнения поручения предстоит активная работа со всеми участниками строительного процесса. Не снижая темпов, будем выполнять задачу главы региона, – подчеркнул Александр Галкин.

Темп в начале года набран хороший. По данным службы государственной статистики по Иркутской области, общий объем ввода жилья на территории Иркутской области за первый месяц 2024 года составил 162,4 тыс. квадратных метров, что составляет 12,9% от установленного плана и 181,7% к аналогичному периоду 2023 года.

Как и в прошлом году, лидирует индивидуальное жилищное строительство – 144,5 тыс. квадратных метров. Многоквартирных домов за первый месяц 2024 года было введено 17,9 тыс. квадратных метров