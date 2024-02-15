Иркутская область обеспечивает себя куриным яйцом на 156%

Зампред правительства Иркутской области Владимир Читоркин встретился со статс-секретарем – заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Увайдовым на выставке-форуме «Россия». На мероприятии были озвучены важные показатели регионального птицеводства, сообщили в кабмине Приангарья.

«В Иркутской области одной из ведущих отраслей является птицеводство, которое достигло очень высоких показателей, сравнимых с мировыми стандартами. В 2023 году регион произвел почти 1 млрд штук яиц и 64,5 тысячи тонн куриного мяса», – сообщил Читоркин.

Он также добавил, что птицефабрики Приангарья обеспечивают регион пищевым куриным яйцом на 156%, занимая с таким показателем 18 место в стране и четвертое – в Сибирском федеральном округе.

В настоящее время на территории Иркутской области работают две яичные фабрики и три, перерабатывающие птицу. Стоит отметить, что в настоящее время в регионе прорабатываются меры господдержки инвестиционных проектов в данной сфере, которые начнут действовать уже в 2024 году.