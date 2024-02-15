Глава лесоперерабатывающего завода в Иркутской области задолжал работникам 2,7 млн рублей

В Казачинско-Ленском районе 39-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия задолжал работникам более 2,7 млн рублей по зарплатам – мужчину осудили, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что с мая 2022 по январь 2023 года гендиректор не платил деньги шести работникам организации. При этом средства были, но они тратились на текущие хозяйственные нужды фирмы. Добиться погашения долга удалось лишь через суд.

Главу организации приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.