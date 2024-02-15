Квартира с тремя детьми загорелась в Иркутске из-за пластиковой игрушки

Квартира в многоэтажном доме загорелась в Иркутске. В момент пожара в ней находились трое детей – девочка 10 лет и мальчики 12 и 3 лет, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел на 15-м этаже дома в ЖК «Стрижи». На кухне квартиры загорелась мебель – очаг пожара находился в пластмассовой детской игрушке на батарейках, которая лежала на кресле.

Увидев дым, несовершеннолетние тут же выбежали из квартиры и постучали в дверь напротив, открывшие им люди вызвали спасателей. Тем временем сосед Вячеслав Кравченко забежал в помещение, набрал в ведро воды и быстро справился с огнем.

Прибывшие на место пожарные убедились, что распространение огня не продолжается. Во время инцидента никто не пострадал.