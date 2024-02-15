Почти километр улицы Чайковского отремонтируют в Иркутске

Участок улицы Чайковского отремонтируют в Иркутске в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность отрезка составляет 943 метра – он охватывает промежуток от Маяковского до Терешковой, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Запланирован комплексный ремонт с заменой покрытия на проезжей части, тротуарах и примыканиях. Кроме того, будет проведено устройство подпорной стенки из габионов и высотное регулирование колодцев. Подрядчик установит новые бордюры, ограждения, остановочные павильоны, смонтирует современное светодиодное освещение. Проектом предусмотрены формовочная обрезка деревьев, компенсационная посадка ясеней, кленов, сирени, обустройство газона.

На улице Чайковского установят светофоры, искусственную дорожную неровность и тактильную плитку перед пешеходными переходами. Завершающим этапом ремонта станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.

Организацию, которая проведет реконструкцию, определят по результатам открытого конкурса. В настоящее время идет прием заявок.