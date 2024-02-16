Автомобилисты пытаются нелегально проехать по треснувшей переправе на Ольхон

В Иркутской области закрыли переправу, которая соединяет материк и остров Ольхон. Она пролегает по льду Байкала. Объект перестали эксплуатировать из-за поломки покрытия на одной полосе, рассказали в полиции Иркутской области.

«В настоящий момент переправа закрыта для проезда всех видов транспорта, однако некоторые автомобилисты не соблюдают установленное требование и выезжают на потрескавшийся и разломившийся лед», – пояснили в МВД.

К административной ответственности уже привлечены несколько водителей, которые, игнорируя правила безопасности, пытались ехать по льду. Соответствующие рейды будут продолжаться.