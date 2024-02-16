Минпромторг выступил против жестких ограничений для маркетплейсов

Министерство предлагает смягчить новый законопроект. Копия документов есть у Forbes.

Минпромторг не поддержал предложение депутатов запретить маркетплейсам менять комиссии и тарифы чаще раза в год, штрафовать продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов без их согласия и в одностороннем порядке ограничивать доступ в личный кабинет, следует из отзыва Минпромторга на законопроект.

«Фактически речь идет о необходимости доработать и заново внести данный законопроект, – пояснил Forbes соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. – Дополнения и замечания Минпромторга будут подробно обсуждаться. Предстоит очередной раунд дискуссии с представителями маркетплейсов, экспертами, потребителями, чтобы найти комплексное решение и привнести в законопроект».

Ранее стало известно, что жители Иркутской области активно интересовались покупками в интернете в январе. Сразу после окончания новогодних каникул жители региона начали активно расходовать трафик на онлайн-покупки. Пользователи чаще всего ищут товары на электронных площадках в будние дни. При этом трафик на первой рабочей неделе нового года на 14% превысил среднесуточные показатели текущего месяца. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.