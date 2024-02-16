Глава города Шелехова встретился с коллективом Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ

Алексей Тенигин представил презентацию с информацией об итогах работы городской администрации в 2023 году.

В своем выступлении он отчитался о реализации в Шелехове национальных проектов "Безопасные качественные дороги" и «Формирование комфортной городской среды», а также рассказал о социальных инвестициях РУСАЛа в развитие города и района. Также заводчане узнали о планах работы на 2024 год.

«В прошлом году компания РУСАЛ инвестировала территории около 170 млн. рублей. На эти средства были построены новые детские и спортивные площадки, приобретен сценический комплекс для города, закуплено пищевое и музыкальное оборудование для образовательных учреждений, подарена новогодняя ель и светодиодные декорации для праздничного оформления города. Благодаря основателю РУСАЛа Олегу Дерипаска начато строительство Школы спортивных единоборств, которая откроет свои двери для юных шелеховчан уже в этом году. Наш город, несмотря на дефицитный бюджет, продолжает активно развивается с такой поддержкой», - подводя итоги встречи, сказал Алексей Тенигин.

С момента образования компании социальным приоритетом РУСАЛа на территориях ответственности является повышение качества жизни населения, поддержка общественных инициатив и местных сообществ. Компания финансирует проекты, направленные на укрепление общественной среды и развитие городской инфраструктуры, поддержку незащищенных слоев населения, развитие спорта и здорового образа жизни, волонтёрство и социальное предпринимательство, образование и здравоохранение.