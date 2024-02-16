Работники Иркутской области больше боятся потерять личные фотографии, чем служебные документы

В российских медиа появились данные Роскомнадзора об утечке 510 млн записей россиян с начала 2024 года. Служба исследований hh.ru опросила работающих россиян, в том числе из регионов Сибирского ФО, часто ли в их компаниях проводят обучение сотрудников правилам информационной безопасности, также потеря каких данных была бы для них наиболее чувствительной.

На вопрос, какие доступы к рабочим документам вы теряли, работники Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, чаще всего говорили о потере доступа к текстовым документам, таблицам и презентациям (18% опрошенных имели такой негативный опыт), 13% - к электронной почте и корпоративным ресурсам, 7% - к программному обеспечению и лицензиям, 2% - к отчетам и аналитическим данным.

Среди тех, кто терял доступ к рабочим данным, в качестве причины чаще всего называли сбой ИТ-системы на работе (45%), поломку устройства (33%), программные ошибки (33%), забытый пароль (25%), случайное удаление данных (21%), но в этом списке также есть ситуации, которые могут стать причиной утечки конфиденциальной коммерческой информации, в частности - действие вредоносного ПО вируса (с этим сталкивались18% опрошенных), потеря устройства или накопителя (16%), кража данных через фишинговую ссылку (10%), а также кража устройства или накопителя информации (8%).

При этом больше половины респондентов признались, что у них на работе не проводят тренинги или обучения по базовым правилам защиты своих данные и данных компании (58%), а 6% - что раньше такое обучение проводили, но потом перестали. Лишь 35% подтвердили, что их работодатель объясняет правила информационной безопасности сотрудникам.

Любопытно, что когда участников опроса из Сибирского ФО спросили – какие потери при поломке компьютера, ноутбука или смартфона были бы для вас наиболее чувствительными, 59% ответили, что это потеря личных фотографий и видео (51%), только на втором месте - потеря рабочих документов, сохраненных на устройстве (47%), на третьем - удаление переписок без возможности восстановления (36%). Кроме того, в этом списке - сложности с восстановлением закладок и паролей к онлайн-сервисам (31%), необходимость восстановлениея доступа к социальным сетям, мессенджерам и другим программам (20%), потеря приложений онлайн-банков на Apple-устройствах (18%) и потеря прогресса в играх и приложениях (9%). В варианте «другое», который выбрали 24% респондентов, были перечислены такие ответы: замена компьютера; полная дезорганизация повседневных личных контактов, потеря источника информационной поддержки из глобальной сети для работы; потеря контактов которые не оказались сохранены в резервной копии, а также потеря дорогого гаджета.