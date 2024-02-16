Сеть супермаркетов «Слата» запустила проект «Вкусы Азии»

На специально выделенных полках представлены разнообразные товары из стран Азии. Предложение было с интересом воспринято покупателями, а новые вкусы и бренды начали с легкостью конкурировать с известными. Поэтому уже с нового года в 45 супермаркетах «Слаты» увеличили ассортимент азиатских предложений в два раза. О том, какие новинки появились в магазинах и что пользуется особой покупательской любовью, рассказала коммерческий директор торговой сети «Слата» Ирина Береснева.

В чем особенность ассортимента «Вкусы Азии» и откуда идут эти товары?

– Осенью мы запустили пилотное предложение и выделили под это отдельный стеллаж, ярко оформили для привлечения внимания и назвали «Вкусы Азии». Стоит отметить, что мы заинтересованы в эксклюзивных товарах и брендах, представленных только у нас в сети, поэтому основной целью на текущий год является развитие прямого импорта. Мы расширили ассортимент в два раза в таких товарных группах, как овощная консервация, соусы, напитки, привезли новые снеки, добавили кондитерку. Вся продукция в основном из Китая, но отдельно работаем с Вьетнамом, Индонезией и Кореей. Уникальность «Вкусов Азии» в том, что мы не везем товар, который произведен в других странах специально для России. Нашим покупателям хочется приобретать оригинальные китайские бренды и продукцию.

Почему отдельные полки с азиатской продукцией не появились ранее? Популярность на эту категорию появилась только сейчас?

– Тренд на азиатские предложения существует давно. Еще в 2021 году мы отметили, что при добавлении азиатского товара в категорию продуктов быстрого приготовления, она начинала пользоваться спросом и расти. Оценили продажи товаров на Дальнем Востоке, какой у них покупательский опыт. Эта тема набирала популярность и, чтобы быть первыми на нашем рынке, мы начали проект и ввели один стеллаж. Так как у нас тренд был конкретно на лапшу быстрого приготовления, то вначале 50% всех полок заняла именно она.

Также в этот год с российского рынка ушли европейские бренды напитков, требовалось достойное замещение. Появились альтернативные предложения от китайских партнеров по вводу ассортимента напитков их производства. В результате получилось так, что тренд на азиатскую продукцию и уход европейских брендов позволили нам начать новую историю покупательского предложения.

Если говорить про цену, то в каком она диапазоне на эти продукты?

– Наш основной фокус – это средняя цена. Мы не завозим товары в высоком ценовом сегменте, потому что понимаем, что клиент не всегда готов попробовать тот или иной продукт за очень большие деньги, опасаясь, что он может быть ему не по вкусу. Поэтому выбрали для себя одну ценовую стратегию – «средний» и «средний +».

Сейчас, когда вы уже получили первые результаты, могли бы выделить топ товаров, которые сильно полюбились покупателям?

– Для нас стало большой неожиданностью, что чипсы из ямса в первый месяц вышли на тот же уровень продаж, что и лидер российского рынка. Этот тренд держался примерно три месяца. Затем к этой группе мы стали добавлять больше снеков и перекусов. Высокие показатели продаж у традиционных азиатских продуктов – чуки и кимчи. Это те товары, за которыми конкретно идут покупатели в наши супермаркеты. Продажи по ним стабильно высокие. Пока еще ни у одного из наших конкурентов нет именно традиционных продуктов, в основном только аналоги. Лидером же рынка, как и обычно, в этом году была лапша быстрого приготовления.

Какие новые продукты появятся на полках «Вкусы Азии»?

– Это кондитерский ассортимент, как мелкоштучные предложения в ценовой категории около 50 рублей, которые больше востребованы поколением «зумеров», так и семейные упаковки. Будут новые напитки – аналоги уже полюбившихся Coca-Cola, Sprite и Fanta. Расширено и предложение снеков, которые не представлены на традиционной полке, – это рисовые и кукурузные чипсы или чипсы из картофеля, но с необычными вкусами.