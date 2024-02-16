Свой Банк примет участие во встрече с руководством Банка России

Председатель правления АО «Свой Банк» Ирина Хорошко и директор департамента управления рисками, член правления АО «Свой Банк» Ольга Горюкова примут участие в ежегодной встрече с руководством Банка России. Мероприятие для руководителей кредитных организаций «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка» состоится 29 февраля – 1 марта 2024 года в подмосковном кампусе СберУниверситета. Организатор встречи – Ассоциация банков России.

На встрече традиционно с докладом выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. С представителями финансовых организаций также встретятся заместители Председателя, руководители департаментов и служб Банка России, представители федеральных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации. В рамках мероприятия пройдут сессия выступлений и ответов на вопросы с участием руководства ЦБ РФ и круглый стол по практическим вопросам надзора и регулирования финансового сектора, на которых планируется обсудить актуальные вопросы банковского сообщества, ключевые вызовы для финансового рынка, новые законодательные и нормативные документы.

«Подобные встречи важны для поддержания открытого конструктивного диалога между банками, регулятором и правительством. Формат мероприятия позволяет обсудить важнейшие темы, задать интересующие вопросы, поделиться своими предложениями и опытом. Такая практика способствует решению ключевых проблем, уверенному развитию банковской системы в целом», – отметила Ирина Хорошко, Председатель правления АО «Свой Банк».