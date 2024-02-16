5,6 тыс. рабочих мест создано в Иркутской области при реализации ключевых инвестиционных проектов

Более 5,6 тысячи рабочих мест было создано в Иркутской области при реализации крупных инвестиционных проектов с момента начала их реализации, по данным на конец 2023 года. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время совещания по вопросу социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, которое состоялось под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Отметим, по поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина в 2021 году был введен институт кураторства федеральных округов заместителями Председателя Правительства РФ. Виктория Абрамченко курирует Сибирский федеральный округ, где в мониторинге находится 41 инвестиционный проект. Одним из ключевых параметров мониторинга является увеличение числа рабочих мест.

– В Иркутской области определены шесть ключевых инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках введения института кураторства. Каждый из них оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие не только нашего региона, но и страны в целом. При их реализации в регионе было создано 5,6 тысячи рабочих мест, что на 21% превышает плановый показатель, – сообщил Игорь Кобзев.

По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, перевыполнение плана зафиксировано по трем инвестиционным проектам. В их числе реализация проекта по строительству завода полимеров Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте. Запуск завода планируется в 2024 году. Этот проект вице-премьер отметила отдельно.