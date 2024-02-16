Студенты сибирских вузов и ссузов стали участниками корпоративной группы Иркутского завода полимеров

Обучение в корпоративной группе Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании, ИНК) пройдут 55 студентов вузов и ссузов Иркутской области, Тюмени и Казани.

Заявки на участие в проекте подали 143 человека. Отборочные этапы — собеседование и тестирование — прошли 55 студентов. Это учащиеся 2-4 курсов Иркутского национального исследовательского технического университета, Ангарского индустриального, политехнического техникума и техникума рекламы и промышленных технологий, а также Иркутского госуниверситета, гидрометеорологического техникума, Казанского национального исследовательского технологического университета, Тюменского индустриального университета и его многопрофильного колледжа.

Занятия будут проходить в свободное от основной учебы время. Участники получат дополнительные теоретические и практические знания, возможность пройти оплачиваемую практику на производстве ИНК, повысить soft-компетенции в корпоративном университете компании. Также студенты будут получать дополнительную ежемесячную стипендию от предприятия.

— Открытие новой программы профобучения под запрос ИНК – это еще один пример образовательного партнерства университета и компании. За последние пять лет нами совместно было реализовано большое количество проектов, направленных на развитие потенциала студентов, создание условий для их карьерных возможностей и самореализации. Здорово, что ИНК как социально ответственная компания инвестирует в развитие студентов как потенциальных сотрудников еще в университете, тем самым формируя будущего специалиста с нужным набором компетенций, знакомого с системой организации труда на Иркутском заводе полимеров, — подчеркнул ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

По завершении обучения выпускники получат два диплома: по основной специальности и о профессиональной переподготовке, а также удостоверения рабочих профессий — и будут трудоустроены в компанию.

— Студенты, которые обучаются по нашим программам, быстрее и эффективнее встраиваются в дальнейшем в работу. В процессе обучения они активно взаимодействуют со специалистами компании, разбираются в технологических установках и процессах. Со своей стороны, мы стараемся полностью погрузить участников в нашу корпоративную жизнь, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Корпоративная программа действует также для блока главного инженера ИНК. Совместно с ИРНИТУ и ссузами реализуется образовательная программа «Вуз-ИНК» для студентов 3-4 курсов. После обучения участники проходят оплачиваемую практику на промысле и могут быть трудоустроены в компанию.