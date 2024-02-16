Дорожные службы Иркутска переведены на усиленный режим из-за снегопада

По информации Иркутского гидрометцентра, за ночь в городе выпало 5 миллиметров осадков, что составляет более 50% месячной нормы (9 миллиметров). За два последних снегопада в целом этот показатель составил 12 миллиметров, а это 133% месячной нормы.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ухудшением погодных условий дорожные службы переведены на усиленный режим работы. С 3 часов ночи выполняют разметание проезжей части и противогололедную обработку.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти сегодня в течение дня. Ночью 17 февраля в Иркутске ожидается слабый снег.