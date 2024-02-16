Спрос на книги среди сибиряков выше среднего по России

Чаще всего россияне покупают книги в качестве подарков на Новый год и детям к началу учебного года. Женщины в возрасте от 30 до 45 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, являются основными покупателями книг, согласно анализу транзакций в книжных магазинах, проведенному банком ВТБ в рамках Международного дня книгодарения 14 февраля. Объем книжных покупок в Сибири больше, чем в среднем по России, регион занимает четверное место после Москвы, Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа.

Пик продаж книг, по статистике ВТБ, в 2023 году пришелся на август и сентябрь, что традиционно связано с началом учебного года в школах и вузах. В декабре наблюдался повышенный интерес к книгам, так как они часто выбираются в качестве новогодних подарков. В эти месяцы спрос на книги примерно в полтора раза превышал средний показатель.

Продажи книг в специализированных магазинах сократились на 5% в 2023, а общая сумма покупок снизилась на 8%. Средний чек сократился на 3%. По мнению экспертов банка, такая динамика обусловлена ростом онлайн-продаж на площадках электронной коммерции, а не снижением интереса к чтению.

В Москве и Санкт-Петербурге самый высокий спрос на книги, на эти города приходится 31% от общего объема покупок. Центральный федеральный округ (без учета Москвы) занимает третье место по объему покупок – 15%. Следом идут Сибирь (12%). Южные регионы и Кавказ имеют самый низкий уровень покупок – 4% и 1% соответственно.

Женщины приобретают книги чаще (61%), чем мужчины. Книги чаще всего покупают люди в возрасте от 35 до 45 лет (33%), а также от 45 до 60 лет (30%). На читателей от 25 до 35 лет приходится 15% от всех покупаемых книг. Люди старше 60 лет покупают 13% книг, младше 25 лет – всего 9%.