Спрос на компьютеры кустарной сборки вырос в России

Предыдущий бум на такую технику фиксировали в девяностые. Об этом пишут «Известия».

В 2023 году 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны кустарным или полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую – из принесенных им запчастей). В 2022-м такие устройства занимали всего 11% рынка, следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.

При этом продажи таких девайсов за год выросли более чем в два раза – примерно до 260 тыс. штук, подсчитали авторы документа. Эти данные подтвердил «Известиям» источник, близкий к одному из импортеров техники.

Кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х – начала 2000-х годов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

– Поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию – во всяком случае, по параллельному их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков, – нишу захватывают локальные сборщики. Собрать настольный ПК из запчастей в отличие от ноутбука, не проблема. При этом такое устройство при сопоставимых характеристиках может оказаться дешевле, чем десктоп известного бренда, – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что 17% иркутян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 17% иркутяне: 8% играют ежедневно, 5% – несколько раз в неделю, 3% – несколько раз в месяц, 1% – несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, – кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.

Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (11 и 22% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.