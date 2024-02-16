Спрос на новостройки в ЦАО Москвы вырос

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании Москвы – проанализировали спрос и предложение квартир и апартаментов на первичном рынке ЦАО Москвы. В январе 2024 году зафиксирован резкий рост спроса.

По итогам января 2024 года покупательский спрос на новостройки в Центральном административного округа Москвы вырос на 36,2% относительно декабря прошлого года. Этот рост в рамках ежемесячной динамики стал самым значительным с марта прошлого года.

Интерес к новостройкам ЦАО Москвы в январе нынешнего года снизился на 0,9% относительно января 2023 года и на 46,77% относительно января 2022 года.

Эксперты отмечают, что рост спроса, который был зафиксирован в начале 2024 года, стал первым положительным трендом с сентября 2023 года.

В феврале 2024 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 2 870 объектов недвижимости. Объем предложения с июля 2023 года вырос на 2,57% или на 72 объекта.

Сегодня самый широкий выбор квартир в ЦАО Москвы сосредоточен в форматах двух- и трёхкомнатных квартир. В обоих этих форматах сейчас представлено по 925 лотов.

Самая доступная квартира на первичном рынке ЦАО Москвы сегодня продаётся за 12,6 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести студию площадью 21 кв. м. в Красносельском районе столицы. Планируется, что объект будет сдан в 1 квартале 2024 года.

Самый дорогой объект на первичном рынке ЦАО Москвы сейчас выставлен на продажу за 2,45 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести объект площадью почти 1,1 тыс. кв. в Тверском районе столицы.