Погода в Иркутске 23 февраля будет холодной

В праздник столбик термометра опустится ниже средних значений на 8-14°. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

17-23 февраля в Иркутске ожидается аномальная холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-14° ниже климатической нормы. 18-22 февраля в южных, центральных и западных районах ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -36,-41°.

«При сильных морозах высок риск возникновения бытовых пожаров из-за усиленного и неправильного использования печей и электрооборудования», – предупреждают спасатели.