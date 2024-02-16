Возобновились занятия в «Школе активного возраста» в Иркутске

Занятие посвящено денежным знакам Банка России. Волонтеры Сбера учили слушателей старшего возраста определять подлинность купюр и уметь отличать настоящие банкноты от фальшивых.

Эксперты банка рассказали про оборудование, которое используется для определения подлинности банкнот, о разных методах и технологиях, применяемых для защиты денежных знаков от подделок. Кроме того, аудитории предупредили про другие виды финансовых преступлений: телефонного и кибермошенничества.

Обучение проводили опытные финансовые консультанты, которые имеют большой опыт работы с людьми возраста 65+. Они отвечали на вопросы участников и помогали им разобраться в сложных финансовых вопросах.

«Наш подход к каждому "студенту" индивидуальный: мы учитываем потребности в информации каждого из них. Особое внимание уделяем безопасному поведению в интернет-пространстве, чтобы наши обучающиеся не стали жертвами мошенников. Надеемся, что наши слушатели старшего возраста смогут использовать полученные знания для защиты своих финансов и избежать неприятных ситуаций», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.