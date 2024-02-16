1,06 млрд рублей направлено за пять лет на реализацию «мусорной» реформы в Иркутской области

За это время за счет субсидии из областного бюджета в муниципалитетах Приангарья установлено 24960 контейнеров, обустроено 9318 контейнерных площадок. Общий размер субсидии составил 1,06 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото: А. Федоров

– До 2026 года запланировано предоставить субсидии на общую сумму 163 млн рублей на приобретение 12 установок общей мощностью 8 900 кг/час. В перечень претендентов включены Киренский, Катангский, Жигаловский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы, – сказала министр природных ресурсов и экологии Светлана Трофимова.

Всего в 16 из 42 муниципальных образований Иркутской области расположено 25 объектов обращения с ТКО.

Это 18 объектов размещения ТКО; один объект обработки отходов; один объект обезвреживания; три объекта временного размещения; два полигона находятся на стадии оформления разрешительной документации.

Для достижения показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» до 2030 года планируется построить 11 новых комплексных объектов обращения с ТКО, в том числе сортировочные комплексы, объекты компостирования отходов и новые современные полигоны, две мусороперегрузочные станции, ресайклинг центры и объекты обезвреживания ТКО.

Примерная стоимость строительства вышеуказанных объектов обращения с ТКО составляет 12 млрд рублей.

Также с целью строительства комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2023 году заключено концессионное соглашение. Планируемый комплекс будет обслуживать наиболее крупные города области: Иркутск, Ангарск, Шелехов и прилегающие районы.

– Сегодня главы муниципалитетов уже понимают, что реформирование системы ТКО – это командная работа. На уровне федерального центра мы предложили экологически окрашенные платежи направлять на развитие системы комплексного обращения с отходами, создание соответствующей инфраструктуры. По поручению президента, к 2030 году мы должны создать такие условия, чтобы 50% всех отходов шли на переработку, – сказал губернатор Игорь Кобзев.