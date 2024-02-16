Гостиничные номера в Москве подорожали на 16% по итогам 2023 года

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в Москве по итогам 2023 года зафиксирована положительная динамика операционных показателей деятельности отелей. Гостиничные номера в среднем подорожали на 16% – до 7,3 тыс. рублей в сутки, при этом наибольший прирост стоимости продемонстрировали трехзвездочные объекты – показатель вырос на 25%. Среднегодовой уровень загрузки отелей в прошедшем году составил 73%, что на 11 п. п. больше, чем в 2022 году, и практически сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года. Наибольшее увеличение загрузки (+18 п.п. за год) продемонстрировали отели категории «5 звезд».

Туристический поток в Москву в 2023 году составил 24,5 млн туристов, что на 37% превышает аналогичный показатель 2022 года и практически сопоставимо с допандемийными значениями. В первую очередь прирост произошел за счет развития внутреннего туризма. Так, по данным Мэрии Москвы, внутренний турпоток в 2023 году увеличился на 22% по сравнению с рекордным 2019 годом. Вторым фактором является постепенное возвращение в Москву иностранных туристов: по итогам года столицу посетило 2,3 млн иностранных граждан, что на 41% больше показателя за 2022 год.

На фоне повышения спроса со стороны туристов, в 2023 году наблюдалась положительная динамика операционных показателей деятельности гостиниц Москвы. Рост продемонстрировали как стоимость номера (ADR), так и уровень загрузки: гостиничные номера по итогам года в среднем подорожали на 16% – до 7,3 тыс. рублей в сутки (по данным Hotel Advisors). Наибольший прирост стоимости продемонстрировали трехзвездочные гостиницы: стоимость номера в таких объектах за год увеличилась на 25%.

Среднегодовой уровень загрузки (по данным Hotel Advisors) оценивается на уровне 73%, что на 11 п.п. больше, чем в 2022 году, и практически сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года. Наибольшее увеличение загрузки (+18 п.п. за год) продемонстрировали отели категории «5 звезд».

В 2024 году в Москве к открытию заявлено семь гостиничных объектов с общим номерным фондом 958 единиц – это максимальный показатель с 2018 года, когда в столице проходил Чемпионат мира по футболу. В рамках подготовки к этому мероприятию в 2017 году было введено 1 187 номеров, а в 2018 году – 1 560. Ожидается, что прирост номерного фонда в 2024 году будет в три раза больше, чем в 2022 и 2023 годах, когда было открыто 340 и 314 номеров соответственно.

Около 60% нового номерного фонда 2024 года будет представлено в сегменте «4 звезды». Среди таких проектов - Ex-HGI Moscow Paveletsky и DoubleTree by Hilton Moscow Arbat. В категории «5 звезд» ожидается открытие Stella Di Mosca (ранее анонсированный как Bvlgary Hotel) на Большой Никитской, а также запуск гостиницы «Россия» на улице Варварка рядом с парком «Зарядье». В категории «3 звезды» планируется открытие Cosmos Smart Moscow Semenovskaya у метро «Семеновская».

В 2023 году в Москве открылись две гостиницы на 314 номеров, что практически сопоставимо с объемом ввода за 2022 год.

В I квартале был запущен четырехзвездочный отель «AZIMUT Сити Отель Комсити» на 150 номеров, управляемым российским оператором. В III квартале открылся пятизвездочный Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel на 164 номера, под управлением международного оператора. В настоящее время в Москве действует 99 отелей с общим числом номеров в 22,2 тысячи. Российские компании активно занимают позиции на рынке, заменяя международные бренды. По результатам 2023 года под управлением российских операторов в столице работает 9,9 тысяч номеров, что составляет 39% общего номерного фонда. Под международными брендами функционируют 37 отелей на 8,1 тысяч номеров (32% номерного фонда). Остальные 29% приходятся на несетевых операторов.

«Московский гостиничный рынок продолжает удерживать свое лидерство среди других городов России как по объему предложения, так и по спросу. Снижение активности делового туризма было компенсировано ростом культурно-познавательных поездок, и в настоящее время въездной поток постепенно восстанавливается. Прогнозируется дальнейший рост туристического потока, включая гостей из Индии, Китая и стран Ближнего Востока. Российские операторы и управляющие компании будут продолжать расширять свое присутствие на рынке», – Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group.