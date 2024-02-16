В Иркутске владелец и повар кафе, где люди отравились шаурмой, пытаются выйти из-под ареста

Повар кафе «Шаурма на углях», где люди массово отравились шаурмой, подал апелляционную жалобу. Ранее он был арестован, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2024 года», – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Кроме того, оспорить решение пытается и владельца данного кафе. Судебное заседание назначено на 19 февраля.
Напомним, в начале февраля в бистро массово отравились люди. Известно, что заведение работало без лицензии.