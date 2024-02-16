Директора клининговой компании в Иркутске уличили в неуплате налогов на 60 миллионов

В Иркутске осудят 32-летнего директора одной из клининговых компаний за неуплату налогов – в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, для уклонения от уплаты налогов предприниматель отразил в документах за 2020-2022 годы заведомо ложные сведения о фиктивных сделках по приобретению работ и услуг у ряда организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

Также обвиняемый не указал факты реализации работ и услуг в адрес заказчиков.

Ущерб бюджету РФ составил более 60 млн рублей, который полностью не возмещен. Чтобы его компенсировать, на имущество обвиняемого наложен арест.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.