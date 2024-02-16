ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», – говорится в сообщении регулятора.

Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.