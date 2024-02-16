Житель Слюдянки украл у иностранца около 278 тысяч рублей пенсии

Иностранец стал жертвой 36-летнего преступника из Слюдянки. Гость Иркутской области лишился пенсионных накоплений, рассказали в полиции региона.

Установлено, что пока потерпевший находился у себя на родине, его сим-карту из-за неиспользования перевыпустили, и она попала в руки слюдянца. К симке был привязан чужой «мобильный банк», о чем ему стало известно, когда на новый номер стали приходить смс-уведомления о переводе денег.

Житель Приангарья небольшими суммами в течение нескольких месяцев похищал со счета средства: всего ему удалось украсть около 278 тысяч рублей.

Когда иностранец вернулся в Россию, он проверил пенсионные накопления, которых не оказалось на карте, после чего пошел в полицию.

Похитителя приговорили к 2,5 года лишения свободы условно.