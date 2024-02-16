Установка трибун началась на льду Байкала в Большом Голоустном: тут состоится звездный матч

На береговой линии Байкала в поселке Большое Голоустное Иркутского района началась установка трибун. Здесь 23 февраля состоится хоккейный матч с участием звезд спорта, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«Ровно через неделю здесь состоится Международный хоккейный матч с участием легенд большого спорта – Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Андрея Коваленко и Александра Якушева», – сообщили в организации.

С ними на ледовой площадке будут состязаться команда Иркутской области и ее капитан – губернатор региона Игорь Кобзев.

Начало игры – в 12:00. Запланирована прямая трансляция события на местном телеканале «Новое телевидение Сибири».