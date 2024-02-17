На экраны кинотеатров вышел фильм «Лед-3», снятый на Байкале

В Иркутске, а также в других городах, на экраны кинотеатров вышел фильм «Лед-3». Некоторые эпизоды картины были сняты на озере Байкал. Подробности сообщаются на сайтах кинотеатров.

«Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери – он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много», – говорится в анонсе.

В новой картине одну из главных ролей вновь исполняет Александр Петров. Кроме того, вместе с ним в кадре Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Елена Николаева и Сергей Лавыгин. Чтобы лучше понять сюжет нового фильма, стоит посмотреть предыдущие две части. Некоторые кадры для них также снимались на озере Байкал.

На сегодняшний день в Иркутске картину транслируют семь кинотеатров, средняя стоимость билетов на сеанс составляет 200-350 рублей. Показы организованы с раннего утра до позднего вечера.