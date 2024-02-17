Работницу одного из детсадов в Иркутской области заподозрили в избиении воспитанников

В Слюдянском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в одном из детских садов, рассказали в СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что в период с ноября 2023 года по январь 2024 года в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района работник жестоко обращалась с детьми, систематически нанося и причиняя физические или психические страдания воспитанникам.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ведется расследование.