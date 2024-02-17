Гараж с 18 автомобилями загорелся в Иркутской области

Пожар случился в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района. Вспыхнул гараж, в котором находилось 18 автомобилей, рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение об инциденте поступило в 14:18. На момент прибытия работников ведомства горела половина шлакоблочного строения со спецтехникой внутри.

Огонь уничтожил восемь единиц, большинство – 10 машин – удалось спасти. Пламя локализовано на площади 800 «квадратов». Пострадавших нет.

К тушению привлечены 13 человек и шесть единиц техники. Причину инцидента предстоит выяснить.