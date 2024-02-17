БКС: Cтавка 16% сохранится до июля

Решение Банка России совпало с ожиданиями рынка. Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% и дал сигнал о сохранении ястребиной политики на текущий год. Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают , что период высоких ставок затягивается.



Высокий спрос мешает инфляции замедляться. Инфляция держится в узком диапазоне 7,4–7,5% три месяца подряд. Рост прекратился, но тенденции на снижение темпов увеличения цен нет. Банк России по-прежнему видит преобладание проинфляционных рисков, в том числе из-за перегретого рынка труда.

– Влияние ставки на экономику и инфляцию ограничено. Высокий спрос поддерживается ростом доходов населения из-за перегрева рынка труда. При этом увеличение заработных плат смещается в низкодоходные группы населения: повышение доходов расширяет возможности для этой категории населения в ранее недоступных секторах потребительского рынка. – отмечают аналитики.

Часть сектора корпоративного кредитования субсидируется государством, и спрос ряда предприятий на кредиты не эластичен по ставке. Поэтому в обновленном прогнозе Банк России повышает ожидания по кредитованию корпоративного сектора на 100 б.п



Аналитики БКС прогнозируют, что ставка 16% сохранится до июля.

– Во-первых, в июле будет понимание с перекладкой индексации тарифов в цены услуг. Во-вторых, станет ясен курс продуктовой инфляции, доля которой составляет почти 40% в потребительской корзине и слабо контролируется инструментами денежно-кредитной политики. В-третьих, к середине года будет понятна траектория исполнения бюджета. Среднее значение ключевой ставки, скорее всего, превысит 15%. Вместе с тем инфляция, на наш взгляд, вряд ли достигнет целевого уровня и не опустится ниже 5% к концу года, – резюмируют эксперты БКС.