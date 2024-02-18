Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за болезни скота

На территории Усольского и Черемховского районов Иркутской области ввели режим ЧС для предотвращения распространения узелкового дерматита у крупного рогатого скота, рассказали в региональной службе ветеринарии.

«Разработан план мероприятий по недопущению дальнейшего распространения заболевания, ситуация находится под контролем. Сейчас проводится вакцинация восприимчивых животных», – рассказали в ведомстве.

Прививками с профилактической целью уже охвачено около 1 тысячи голов крупного рогатого скота и более 700 голов мелкого в Усольском и Черемховском районах.

Заразный узелковый дерматит – это трансмиссивная контагиозная вирусная болезнь животных. Она проявляется лихорадкой с повышением температуры тела до 40°С, образованием узелковых уплотнений, эрозий на коже, слизистых оболочках. Для людей это заболевания опасности не представляет.