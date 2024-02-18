Мощное похолодание ожидает иркутян в понедельник

В Иркутске в понедельник станет холоднее: на ближайшую ночь прогнозируется до –34 градусов, следует из данных регионального Гидрометцентра.

Днем также будет морозно – температура воздуха составит –19…–21 градус. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер переменный будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду.

По Иркутской области в темное время суток ждут морозы до –31…–36 градусов, местами столбики термометров опустятся до –41…–47 градусов. На день прогнозируется –18…–23 градуса. Ветер будет, как и в Иркутске, переменным и подует со скоростью до 7 метров в секунду.