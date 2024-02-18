Выросло число районов в Иркутской области, где выявлена опасная болезнь скота

В Иркутской области зафиксировали рост числа районов, где выявлен заразный узелковый дерматит: таковых теперь три. Подробности сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Важная информация для владельцев сельскохозяйственных животных: на территории региона зафиксировано 11 эпизоотических очагов. Заболевание уже подтверждено в трех районах области: один очаг в Усольском районе, в Черемховском – восемь, Иркутском – два», – пояснил глава региона.

Заражение животных может произойти через потребление зараженного корма или воды, а также через прямой контакт с инфицированными зверями. Для человека узелковый дерматит не представляет опасности. Инфекция является достаточно заразной, она быстро распространяется и приводит к значительному снижению продуктивности, функции воспроизводства, может приводить к летальным исходам.

В районах, где выявлено заболевание, введен режим ЧС. Проводятся карантинные мероприятия.