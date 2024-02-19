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Названы 20 самых дефицитных специалистов в Иркутской области

Эксперты hh.ru проанализировали спрос и предложение на рынке труда в Иркутской области, и составили топ-20 самых дефицитных специалистов в феврале.

Топ-20 самых дефицитных специалистов в феврале в Иркутской области возглавили врачи (0,7 резюме на вакансию, при нижней границе нормы для рынка труда – 4 резюме на вакансию) и токари (0,8 резюме на вакансию). А по России в целом самыми дефицитными стали дворники (0,8 резюме на вакансию) и токари (1,1).

Далее в  первой десятке специалистов, спрос на которых со стороны работодателей в Иркутской области не обеспечивается предложением соискателей – дворники, специалисты по взысканию задолженности, повара (по 1,4 резюме на вакансию), агенты по недвижимости (1,5), операторы станков с ЧПУ (1,6), электромонтажники, автослесари и автомеханики, а также г лавные врачи и заведующие отделением (по 1,8).

С десятого по двадцатое места в рейтинге самых дефицитных специалистов заняли слесари, машинисты, администраторы магазина и торгового зала, торговые представители (по 2,1), монтажники, медицинские представители (по 2,2), фармацевты-провизоры, прорабы (по 2,3), продавцы-консультанты и кассиры (2,4), медицинские сестры (2,5).

Все специалисты указанных профессий смогут без особых сложностей трудоустроиться по специальности, в силу низкой конкуренции за работу.

Напомним, по итогам января средний индекс конкуренции за работу в Иркутской области составил 3,4 резюме на вакансию, и это говорит о дефиците рабочих рук в регионе.

«Поскольку недостаток человеческих ресурсов сохранит свою актуальность в ближайшие годы, надо принять как факт, что дефицит кадров становится «новой нормальностью». Именно поэтому умение эффективно привлекать и удерживать сотрудников из разных категорий – один из главных скиллов для управленца и эйчара», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Топ-20 самых дефицитных специалистов на рынке труда в Иркутской области, февраль 2024

hh.индекс – соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий, нормой для рынка труда является диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию. Значения индекса ниже 4-х говорит о дефиците специалистов.

Специализация

hh.индекс

Врач

0,7

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,8

Дворник

1,4

Специалист по взысканию задолженности

1,4

Повар, пекарь, кондитер

1,4

Агент по недвижимости

1,5

Оператор станков с ЧПУ

1,6

Электромонтажник

1,8

Автослесарь, автомеханик

1,8

Главный врач, заведующий отделением

1,8

Слесарь, сантехник

2,1

Машинист

2,1

Администратор магазина, администратор торгового зала

2,1

Торговый представитель

2,1

Монтажник

2,2

Медицинский представитель

2,2

Фармацевт-провизор

2,3

Прораб, мастер СМР

2,3

Продавец-консультант, продавец-кассир

2,4

Медицинская сестра, медицинский брат

2,5

/ Сибирское Информационное Агентство /
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