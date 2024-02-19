Названы 20 самых дефицитных специалистов в Иркутской области

Эксперты hh.ru проанализировали спрос и предложение на рынке труда в Иркутской области, и составили топ-20 самых дефицитных специалистов в феврале.

Топ-20 самых дефицитных специалистов в феврале в Иркутской области возглавили врачи (0,7 резюме на вакансию, при нижней границе нормы для рынка труда – 4 резюме на вакансию) и токари (0,8 резюме на вакансию). А по России в целом самыми дефицитными стали дворники (0,8 резюме на вакансию) и токари (1,1).

Далее в первой десятке специалистов, спрос на которых со стороны работодателей в Иркутской области не обеспечивается предложением соискателей – дворники, специалисты по взысканию задолженности, повара (по 1,4 резюме на вакансию), агенты по недвижимости (1,5), операторы станков с ЧПУ (1,6), электромонтажники, автослесари и автомеханики, а также г лавные врачи и заведующие отделением (по 1,8).

С десятого по двадцатое места в рейтинге самых дефицитных специалистов заняли слесари, машинисты, администраторы магазина и торгового зала, торговые представители (по 2,1), монтажники, медицинские представители (по 2,2), фармацевты-провизоры, прорабы (по 2,3), продавцы-консультанты и кассиры (2,4), медицинские сестры (2,5).

Все специалисты указанных профессий смогут без особых сложностей трудоустроиться по специальности, в силу низкой конкуренции за работу.

Напомним, по итогам января средний индекс конкуренции за работу в Иркутской области составил 3,4 резюме на вакансию, и это говорит о дефиците рабочих рук в регионе.

«Поскольку недостаток человеческих ресурсов сохранит свою актуальность в ближайшие годы, надо принять как факт, что дефицит кадров становится «новой нормальностью». Именно поэтому умение эффективно привлекать и удерживать сотрудников из разных категорий – один из главных скиллов для управленца и эйчара», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Топ-20 самых дефицитных специалистов на рынке труда в Иркутской области, февраль 2024

hh.индекс – соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий, нормой для рынка труда является диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию. Значения индекса ниже 4-х говорит о дефиците специалистов.