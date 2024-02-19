Долг россиян к взысканию банками составил 3,2 трлн рублей

Показатели увеличиваются на фоне роста кредитования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику ФССП.

В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, заявили «Известиям» в ФССП. Это на 4,5 млн больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, в 2021-м их было 16,1 млн, в 2020 году – 12,9 млн.

Как пояснили в службе, число таких дел не равно количеству должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. У одного человека принудительное взыскание могут открыть сразу по нескольким займам.

Согласно данным ФССП, общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан в пользу банков, достигла 3,26 трлн рублей. За год она увеличилась более чем на 200 млрд.

Исполнительное производство запускается по специальному документу – исполнительному листу, который составляется на основании позиции суда. Оно начинается только в случае, если человек добровольно не выполнил постановление. Тогда средства взыскивает судебный пристав или исполнитель.

Ранее стало известно, что доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла в прошлом году. За прошедший год она увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) и достигла 17,4%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. (до 25,0%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 27,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,9 п.п. (до 14,0%) и от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,8%).